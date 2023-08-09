Москва, 9 августа, 2023, 12:01 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с марта 2022 года поднялся выше отметки 107 рублей. Это 9 августа следует из данных торговой площадки.

Павел Волков /Известия

По состоянию на 10:52 мск курс евро расчётами «завтра» вырос на 56 копеек и составил 107,02 рубля.

В это же время юань подорожал на шесть копеек — до 13,48 рубля. Курс доллара вырос на 31 копейку, составив 97,41 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа курс доллара на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысил отметку в 97 рублей. На тот момент за американскую валюту давали 97,01 рубля.

Позднее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что если Банк России и Минфин не примут серьёзных мер, то доллар может подорожать больше чем до 100, а евро — до 110 рублей. При этом, по мнению доцента базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлии Коваленко, курс доллара не должен превысить 100–102 рубля.