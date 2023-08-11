Луганск, 11 августа, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) на фоне продвижения Вооружённых сил России усилила свою работу на купянском направлении. Об этом 11 августа со ссылкой на свои источники сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он добавил, что сотрудники СБУ активизировались в Купянске и его окрестностях.

«Усилены мероприятия по проверке документов у гражданских лиц, ужесточены карательные меры в отношении частных предприятий, которые отказываются вывозить оборудование и продукцию», ― написал военный эксперт в Telegram-канале.

Марочко указал, что местное население отмечает прибытие большого количества групп лиц в гражданской форме, которые явно ведут разведдеятельность.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа российские военные успешно продолжили успешное продвижение на купянском направлении. Как заявил Марочко, с начала текущей недели в ходе боевых действий на купянском направлении ВС РФ заняли до 20 опорных пунктов и порядка 15 наблюдательных постов украинской армии.

Кроме того, в ходе наступления в районе Синьковки, Ольшан и Новосёловского российские штурмовые подразделения значительно улучшили тактическое положение, а также заняли более выгодные позиции.

Только за 10 августа на купянском направлении российские штурмовые группы овладели пятью опорными пунктами, четырьмя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты ВСУ в районе Ольшан.

Экс-советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что положение ВСУ в Харьковской области с каждым днём ухудшается из-за неудач президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинский лидер ничего сделать не может. Соскин добавил, что после потери Купянска Зеленскому придётся бежать из страны, так как это может стать последней каплей в чаше терпения.