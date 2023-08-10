Москва, 10 августа, 2023, 10:28 — ИА Регнум. На купянском направлении российские штурмовые группы овладели пятью опорными пунктами, четырьмя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Ольшана, сообщил 10 августа начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Александр Река/ТАСС

«В течение дня противником проведено пять контратак силами подразделений 67 и 14 отдельных механизированных бригад на наши позиции. Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Зыбинский отметил, что ВСУ провели три атаки на позиции российских войск в районе населённого пункта Новоселовское. Атака была сорвана, потери противника составили до взвода живой силы.

В ходе контрбатарейной борьбы российская артиллерия ликвидировала два миномёта 120-мм в районе Кисловка, Двуречная и пункт боепитания в районе Новоселовское. Также расчёт самоходной огневой установки ЗРК «Бук» уничтожил реактивный снаряд большой дальности РСЗО «Хаймерс» ВСУ в районе населённого пункта Таволжанка.

Как сообщало ИА Регнум, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил 10 августа, что российские военные успешно продвигаются на купянском направлении. Он отметил, что с начала текущей недели в ходе боевых действий на купянском направлении российские военные заняли до 20 опорных пунктов и порядка 15 наблюдательных постов ВСУ.

Кроме того, Марочко сообщил, что в ходе наступления в районе Синьковки, Ольшан и Новоселовского российские штурмовые подразделения значительно улучшили тактическое положение, а также заняли более выгодные позиции.

9 августа российские военные заняли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ на купянском направлении. Кроме того, они уничтожили БТР британского производства Spartan, один пункт боепитания и разгромили до роты пехоты.