Киев, 10 августа, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Положение ВСУ в Харьковской области с каждым днём ухудшается из-за неудач президента Украины Владимира Зеленского, заявил экс-советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин 10 августа на YouTube-канале.

Кадр из видео с канала: Олег Соскин Олег Соскин.

«Мы видим, что Зеленский ничего сделать не может. По сути, он неудачник, и его ситуация с каждым днем ухудшается», — сказал Соскин.

Он добавил, что на этом фоне украинский президент начал ужесточать внутреннюю политику. Соскин отметил, что на Зеленского давят, чтобы он организовал новое наступление, но оно закончится провалом, как и все остальные.

Экс-советник Кучмы заявил, что после потери Купянска Зеленскому придётся бежать из страны, так как это может стать последней каплей в чаше терпения.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 10 августа, сообщил что российская армия успешно продвигается на купянском направлении. Он отметил, что с начала недели у ВСУ отбили 20 опорных пунктов, и порядка 15 наблюдательных постов.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооружённых сил России Сергей Зыбинский сообщил, что за последние сутки российские штурмовые группы взяли под контроль пять опорных пункта и четыре наблюдательных поста противника. При этом российские бойцы отбили пять атак, уничтожив до взвода ВСУ.

Администрация Харьковской области призвала население эвакуироваться из Купянского района. Из него планируют вывезти более 11 тыс. человек.