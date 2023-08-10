Луганск, 10 августа, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Российские военные успешно продвигаются на купянском направлении. Об этом 10 августа сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«С начала текущей недели, в ходе боевых действий на купянском направлении ВС РФ заняли до 20 опорных пунктов и порядка 15 наблюдательных постов противника», ― написал эксперт в Telegram-канале.

Марочко добавил, что в ходе наступления в районе Синьковки, Ольшан и Новоселовского российские штурмовые подразделения значительно улучшили тактическое положение, а также заняли более выгодные позиции.

«Мероприятия, направленные на освобождение Харьковской области, привели к деоккупации ряда населенных пунктов, а также отодвинули украинскую артиллерию от границ ЛНР», ― указал со ссылкой на свои источники подполковник в отставке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко сообщил, что боевая эффективность Вооружённых сил Украины снизилась на трёх направлениях в зоне проведения спецоперации, включая купянское. По его словам, из-за больших потерь в личном составе украинское командование пытается наспех восполнять потери военнослужащими без должной подготовки и боевого слаживания. Наблюдается небоеготовность многих подразделений украинской армии.

9 августа российские военные заняли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ на купянском направлении. Кроме того, они уничтожили БТР британского производства Spartan, один пункт боепитания и разгромили до роты пехоты из состава 67-й отдельной механизированной бригады в районе урочища Маньковка.