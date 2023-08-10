Москва, 10 августа, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Российским компаниям, которые останутся без возможности работать в сервисах Microsoft, придётся переходить на отечественные аналоги, которые есть и уже успешно опробованы в государственном секторе. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Ben Franske

Ранее компания Microsoft разослала предупреждение, что после 30 сентября перестанет продлевать лицензии российским компаниям. В сообщении говорится, что корпорация Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный счёт в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России. Отмечается, что все активные на 30 сентября 2023 года подписки будут действовать в течение их оставшегося срока, но продлить их будет нельзя.

По мнению Кускова, речь идёт именно об офисных программах и сервисах, аналоги которых уже предлагает отечественный рынок.

«Переход уже реален. Есть отечественные «Р7» и «Мой офис». Конечно, все привыкли к сервисам Microsoft, которыми пользовались ещё с прошлого века. Переход не всегда безболезненный, но других вариантов сейчас нет», — отметил Кусков.

По словам эксперта, полное прекращение сотрудничества корпорации с российским рынком было ожидаемо, поскольку компания давно для себя определила позицию по текущей геополитической обстановке. Кусков отметил, что государственные учреждения уже начали переходить на отечественные сервисы с открытым кодом. Сейчас российским компаниям также надо будет выбрать для себя тот вариант перехода, который подойдёт для дальнейшего использования офисных программ.

«Довольно сложным может быть переход, например, для типографий, компаний в фотоиндустрии, которые активно использовали сервисы Microsoft. Сама их деятельность была завязана на работе в сервисах компании. Они, конечно, очень болезненно могут воспринять невозможность продолжать привычную работу», — рассказал эксперт.

При этом Кусков отметил, что даже если увеличится число пиратских предложений сервисов Microsoft, то для крупных компаний это не будет актуальным, поскольку для них важна возможность обратиться в техническую поддержку. Он допустил, что частные лица, которые уже сейчас не могут приобрести лицензию, или небольшие компании могут воспользоваться пиратскими сайтами для скачивания сервисов.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин 10 августа заявил, что американская корпорация Microsoft действует во вред России, оказывая поддержку Украине. Он отметил, что компания с самого начала СВО помогала киевскому режиму под предлогом укрепления его киберобороны. При этом Microsoft регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы.

В прошлом году американская корпорация Microsoft предоставила Киеву техническую поддержку на сумму около $250 млн. В пакет вошли защищённые линии связи с киевскими чиновниками, предназначенные для быстрого реагирования и защиты от атак российского вредоносного ПО. Кроме того, Microsoft предоставила жителям Украины, а также членам их семей, находящимся за пределами страны, 43 млн бесплатных часов общения по Skype.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации Microsoft объявила об уходе из России и остановила продажи новых продуктов. Руководство компании сообщило, что продолжит сворачивать свою деятельность в России до минимального присутствия, либо полной ликвидации. В итоге Microsoft понесла операционные издержки в размере $126 млн. Они связаны с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выплатой выходных пособий.

Замглавы Минпромторга России Василий Шпак считает, что уход компании Microsoft с рынка России является позитивным шагом для производителей и разработчиков отечественного софта.