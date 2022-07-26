Вашингтон, 27 июля, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Решение покинуть российский рынок обойдётся американской корпорации Microsoft в $126 млн операционных издержек. Об этом сказано в опубликованном 26 июля финансовом отчете компании за прошедший квартал.

(сс) Martin Abegglen Microsoft

Руководство Microsoft сообщило, что продолжит сворачивать свою деятельность в России до минимального присутствия, либо полной ликвидации. В итоге компанией были зафиксированы операционные издержки в размере $126 млн. Они связаны с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выплатой выходных пособий.

В отчёте указано, что выручка компании составила $51,9 млрд, это на 12% больше, чем в аналогичный период 2021 года. Чистая прибыль компании составила $16,7 млрд, она выросла на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Microsoft в рамках реорганизации бизнеса сократила почти 1% из 180 тыс. своих сотрудников.