Москва, 10 августа, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft действует во вред России, оказывая поддержку Украине. Об этом 10 августа заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Mateusz Slodkowski/Global Look Press

Он отметил, что компания с самого начала специальной военной операции помогала киевскому режиму под предлогом укрепления его киберобороны. При этом Microsoft регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы.

«Microsoft — одна из тех компаний, которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству», — указал в беседе с ТАСС дипломат.

При этом, по его словам, компания не приводит доказательств причастности Москвы к атакам на украинские ресурсы и замалчивает факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России.

«Все это лишний раз свидетельствует о том, что детище [Билла] Гейтса послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США», ― констатировал замглавы МИД.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации Microsoft объявила об уходе из России и остановила продажи новых продуктов. Руководство компании сообщило, что продолжит сворачивать свою деятельность в России до минимального присутствия, либо полной ликвидации. В итоге Microsoft понесла операционные издержки в размере $126 млн. Они связаны с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выплатой выходных пособий.

Замглавы Минпромторга России Василий Шпак считает, что уход компании Microsoft с рынка России является позитивным шагом для производителей и разработчиков отечественного софта.

В прошлом году американская корпорация Microsoft предоставила Киеву техническую поддержку на сумму около $250 млн. В пакет вошли защищённые линии связи с киевскими чиновниками, предназначенные для быстрого реагирования и защиты от атак российского вредоносного ПО. Кроме того, Microsoft предоставила жителям Украины, а также членам их семей, находящимся за пределами страны, 43 млн бесплатных часов общения по Skype.

Также ранее Microsoft заявила, что выявила хакерскую операцию Seaborgium, которая якобы создана в России и направлена против людей и организаций в странах НАТО, и в первую очередь в США, Великобритании, а также странах Прибалтики и Северной и Восточной Европы. При этом указывается, что хакерские атаки также велись против государственного сектора Украины.

Сейчас корпорация пытается удержаться на российском рынке и предлагает не попавшим под санкции российским представительствам международных компаний Microsoft продлить лицензии.