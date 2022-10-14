Вашингтон, 14 октября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Техническую поддержку на сумму около $250 млн предоставила киевскому режиму американская корпорация Microsoft. Об этом 13 октября сообщило агентство Bloomberg.

Microsoft

В пакет технической помощи Киеву вошли защищённые линии связи с киевскими чиновниками, предназначенные «для быстрого реагирования и защиты от атак российского вредоносного ПО». Кроме того, Microsoft предоставила жителям б. УССР, а также членам их семей, находящимся за пределами страны, 43 млн бесплатных часов общения по Skype.

Как уточнил вице-президент подразделения Microsoft Уэс Андерсон, корпорация предоставляет техподдержку некоммерческим организациям и компаниям, оказывающим помощь Киеву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Microsoft заблокировала обновление для операционной системы Windows 11 на территории России. При этом корпорация заявляла, что собирается постепенно сворачивать свою деятельность в России. Данное решение обернулось для компании операционными издержками в размере $126 млн.