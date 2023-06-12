Варшава, 12 июня, 2023, 03:47 — ИА Регнум. В Польше с негативной реакцией местных жителей сталкиваются украинские беженцы, поскольку большинство из них разговаривают на русском языке, заявил в беседе с The Guardian глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Организация получает многочисленные звонки от желающих помочь беженцам поляков. Их тревожит, что жители Украины продолжают говорить по-русски.

«Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях», — сказал он.

Скорка сослался на данные весеннего опроса общественного мнения, который показал постепенное ухудшение отношения поляков к украинцам. Многие люди не понимают, почему украинцы до сих пор не выучили свой родной либо польский языки.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня жители Польши пожаловались на «захват» города Красныстава украинскими беженцами. Поляки заявили, что они держат в страхе коренных жителей. Проведена встреча с главами полиции, решено усилить патрулирование мест проживания вынужденных переселенцев.

По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего проживают 2,3 миллиона украинцев.