Варшава, 25 июля, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Проблемы, возникшие после наплыва украинских беженцев в Польше, изменили отношение поляков к украинцам в худшую сторону. Об этом 24 июля рассказала социолог Дорота Перетяткович в интервью агентству Newseria Business.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«После того как первая волна эйфории спала, между нашими народами возникли некоторые дрязги, в том числе связанные с определенными событиями общей истории, причем эти разногласия усиливаются», — отметила социолог.

В частности, социолог отметила возрастание жалоб среди поляков на возросшую конкуренцию за рабочие места, очереди в детские сады, школы и к врачам после приезда украинских беженцев. Кроме того, поляков раздражает факт, что далеко не все украинцы — бедные люди. Жители Польши ожидали, что к ним в страну прибудут бедняки, готовые выполнять самую тяжёлую работу за небольшую плату, но на деле многие украинские беженцы оказались образованными людьми, с деньгами и успешным бизнесом.

«К этому добавился экономический кризис и наводнение польского рынка продуктами с Украины, возникла проблема украинского зерна, имеется обеспокоенность польских фермеров ценами на фрукты и овощи. Таким образом, конфликт за восточной границей и приток украинских беженцев начали влиять на оценку поляками их экономического положения», — добавила социолог.

По имеющимся оценкам, в Польше на сегодняшний день проживают около 1,5 миллиона украинских беженцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что решение украинских беженцев ездить отдыхать на Украину, откуда они изначально бежали, возмутило жителей Европы. В частности, билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, и многие украинские беженцы не скрывают, что едут на родину отдохнуть.

Словацкий политик, участник движения «Республика» Марек Курта возмутился, что деньги европейцев раздают «трутням», прибывшим из чужой страны, в то время как больше половины граждан его родной страны не могут себе позволить взять отпуск.