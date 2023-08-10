Чита, 10 августа, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Суд Нерчинско-Заводского района принял решение о заочном аресте третьего обвиняемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод в Забайкалье. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе регионального суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте третьего фигуранта уголовного дела об избиении участников СВО 43-летнего Ивана Зырянова», — привело сообщение пресс-службы РИА Новости.

Уточняется, что обвиняемый объявлен в межгосударственный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в Забайкальском крае арестовали второго обвиняемого в избиении участника спецоперации. Им оказался 19-летний мужчина. До этого следователи предъявили обвинение 27-летнему жителю села Нерчинский Завод, которого также заключили под стражу.

Утром 5 августа в селе Нерчинский Завод избили инвалида, который потерял ногу в ходе СВО. Напавшая на него компания сорвала с мужчины награды и повредила его машину. После этого уголовное дело о причинении вреда здоровью и повреждении имущества объединили с делом о публичной дискредитации российских Вооружённых сил.