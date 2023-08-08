Чита, 8 августа, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Заместитель генерального прокурора по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Демешин взял под личный контроль ситуацию с избиением участника специальной военной операции в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Осипов.

Telegram-канал Александра Осипова Губернатор Забайкальского края Александр Осипов навещает избитого участника СВО в больнице

По его словам, соответствующее уголовное дело передали в Следственный комитет РФ и объединили с делом о публичной дискредитации российских Вооружённых сил. Кроме того, Осипов сообщил, что прокуратура призвала наказать сотрудников МВД, изначально возбудивших уголовное дело лишь по статье, касающейся порчи имущества.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа в селе Нерчинский Завод бывший участник спецоперации, у которого есть инвалидность, отдыхал в кафе в компании знакомых. В заведении также находилась другая группа местных жителей.

Между компаниями произошёл конфликт. Мужчину, у которого нет ноги, избили два человека. Его пытался защитить другой бывший участник СВО, у которого также нет ноги. Злоумышленники, кроме того, повредили автомобиль инвалида.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. 7 августа филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Забайкальском крае объявил о том, что окажет избитым участникам СВО и их семьям всю необходимую помощь.