Чита, 9 августа, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Второго обвиняемого в избиении участника СВО заключили под стражу в Забайкальском крае, сообщил 9 августа СК России.

Кадр из видео. СК России по Забайкальскому краю

«Заключен под стражу второй обвиняемый по уголовному делу о преступлениях в отношении бывших участников СВО», — говорится в сообщении.

Следователи предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ), п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

По ходатайству следствия 19-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Днём ранее, 8 августа, следователи предъявили обвинение 27-летнему жителю села Нерчинский Завод, его также заключили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, утром 5 августа в селе Нерчинский Завод избили инвалида, потерявшего ногу в ходе спецоперации на Украине. Напавшая на него компания сорвала с участника СВО награды, повредила машину. Ногами инвалида избивали двое мужчин, ещё шесть их приятелей и приятельниц наблюдали за происходящим. Инцидент произошёл в местном кафе. Избитому пришёл на помощь другой участник СВО, тоже инвалид.

6 августа МВД сообщило о задержании одного из избивавших инвалида в рамках уголовного дела о причинении лёгкого вреда здоровью и повреждении имущества. Задержанный — 27-летний житель Нерчинского Завода. Позднее уголовное дело объединили с делом о публичной дискредитации российских Вооружённых сил.

8 августа в Забайкальском крае задержали второго подозреваемого в избиении участника СВО в Нерчинско-Заводском районе. Также следователи установили причастность ещё одного жителя Нерчинско-Заводского района к преступлению — это 43-летний мужчина, которого объявили в розыск.