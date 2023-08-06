Подольск, Московская область, 6 августа, 2023, 17:38 — ИА Регнум. При падении беспилотника в Подольском районе Московской области мужчина получил небольшой ожог, рассказала 6 августа РИА Новости очевидица произошедшего, знакомая с пострадавшим.

Иван Шилов ИА Регнум

«С ним всё в порядке, там особо ничего страшного, небольшой ожог на руке», — уточнила женщина, добавив, что от госпитализации он отказался.

По её словам, ожог он получил из-за осколка. «Так стояли, прямо над нашими головами и взрывалось», — добавила очевидица.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа ВСУ пытались атаковать объекты в Московской области с применением беспилотника. Как сообщили в Минобороны России, попытка атаки пресечена, аппарат уничтожен средствами ПВО в Подольском районе.

Глава городского округа уточнил, что в Подольске в результате падения сбитого дрона пострадало остекление нескольких домов.