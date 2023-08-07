Белгород, 7 августа, 2023, 13:33 — ИА Регнум. В Белгороде сработала система ПВО, сбит беспилотник самолётного типа на подлете к городу, сообщил 7 августа в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Последствия на земле уточняют оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 августа средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Ферзиковском районе Калужской области. В результате никто не пострадал.

6 августа в Минобороны заявили, что Киев пытался атаковать объекты в Московской области беспилотником. Дрон сбит в Подольском районе, в результате нет пострадавших и разрушений. Из-за падения дрона в Подольске пострадало остекление нескольких домов.