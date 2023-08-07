* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Курск, 7 августа, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области посадили два украинских беспилотных летательных аппарата, один из которых был с символикой «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в России». Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Официальный телеграм-канал губернатора Курской области

«Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка «Азов» — запрещённой в России террористической организации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Старовойта.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили на подлёте к Белгороду беспилотный летательный аппарат самолётного типа. По его словам, пострадавших и разрушений удалось избежать.

Накануне Роман Старовойт сообщил об обстреле деревни Кулига Рыльского района Курской области со стороны Вооружённых сил Украины. Он отметил, что в результате обстрела повреждения получили окна, кровля и фасады трёх домовладений, а также три окна здания школы и два транспортных средства.