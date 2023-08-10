Москва, 10 августа, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили два ударных беспилотника, нацеленных на Москву, сообщил 10 августа в своём Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

По его словам, аппараты попытались атаковать столицу России приблизительно в 04:00 по московскому времени.

«Ночью, около четырёх часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города», — написал глава Москвы.

Один из них сбили в районе Центральная кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), а другой — в небе над Калужской областью.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 августа Сергей Собянин распространил информацию о том, что силы ПВО сбили возле Москвы два боевых беспилотника. Один БПЛА уничтожили в районе Домодедово, а второй — в районе Минского шоссе.

Минобороны России назвало случившееся попыткой Украины осуществить террористический акт с применением беспилотных летальных аппаратов. 3 августа в небе над Калужской областью обнаружили и сбили шесть украинских беспилотников, которые пытались пролететь через регион.

8 августа беспилотник-камикадзе, который запустила Украина, упал на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области. В результате произошедшего пострадал ребёнок. Он получил лёгкие осколочные ранения предплечья и руки.