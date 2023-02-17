Лондон, 17 февраля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Экс-сотрудник посольства Великобритании в ФРГ Дэвид Смит, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, приговорён к более чем 13 годам тюремного заключения. Об этом 17 февраля заявил судья Центрального уголовного суда в Лондоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«По первому пункту обвинений я приговариваю вас к шести годам и двум месяцам тюремного заключения, по пунктам 2–8 — к параллельно отбываемым срокам в семь лет», — сказал судья, уточнив, что сроки будут исполняться последовательно.

Общий срок составил 13 лет и два месяца.

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По словам судьи, британец может отбывать наказание как в Великобритании, так и в Германии. В первом случае осужденный сможет отсидеть в тюрьме только половину срока, после чего может быть отпущен по УДО, а во втором случае будут действовать правила судебной системы ФРГ.

Напомним, Смит был задержан в августе 2021 года в Германии, где работал охранником посольства. Ему были предъявлены обвинения «в девяти правонарушениях в соответствии с законом о государственной тайне от 1911 года». Позднее он признал вину по восьми пунктам.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Луганской Народной Республики приговорили к 19 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины.