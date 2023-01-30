Любляна, 30 января, 2023, 10:28 — ИА Регнум. В Словении задержали двух иностранных граждан, которые подозреваются в шпионаже в пользу России, сообщает портал 24ur.com со ссылкой на неофициальные данные правоохранительных органов.

Иван Шилов ИА REGNUM Шпион Кремля

«Агентство разведки и безопасности Словении обнаружило в Любляне двух иностранных граждан, которые занимались шпионажем в пользу России», — пишет портал.

Отмечается, что задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники федерального управления уголовной полиции Германии задержали в аэропорту Мюнхена гражданина ФРГ, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Расследование ведётся при участии Федерального бюро расследований (ФБР) США.

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