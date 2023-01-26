Берлин, 26 января, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Сотрудники федерального управления уголовной полиции Германии задержали в аэропорту Мюнхена гражданина ФРГ, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом 26 января сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Harald Tittel/globallookpress.com Полиция Германии

По данным ведомства, был задержан Артур Э. Сообщается, что он был якобы знаком с бывшим сотрудником разведки Германии Карстеном Л., которого немецкие правоохранители также арестовали по подозрению в работе на РФ.

«В 2022 году он (Карстен Л. — Прим. ИА REGNUM) передал информацию, полученную им в ходе профессиональной деятельности в Федеральной разведывательной службе, в российскую разведку. Артур Е. привёз информацию в Россию и передал российской разведке», — говорится в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что расследование ведётся при участии Федерального бюро расследований (ФБР) США.