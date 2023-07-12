В Польше заявили об истерии, охватившей страну из-за «российского шпионажа»
В Польше жители поддались массовой истерии из-за мнимой угрозы «российского шпионажа»
Варшава, 12 июля, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Мнимая угроза российского шпионажа заставляет Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши действовать сюрреалистично. Об этом 11 июля сообщает издание Myśl Polska.
«Хоть сюрреализм действий ABW налицо, <…> последствия самые серьезные и реальные. Истерия «русские под каждой кроватью» — это не просто предвыборная уловка или дымовая завеса для отсутствия реальных успехов нынешней команды», — пояснил обозреватель издания Конрад Рекас.
По словам журналиста, меры, направленные польским правительством на борьбу с «российским шпионажем», на самом деле являются попыткой Польши превратить свои территории в зону, где не действует общемировое право. Рекас пояснил, что «неосознанный шпионаж», формула которого введена в Уголовный кодекс Польши, — это репрессивная норма, направленная против попыток вести оппозиционную деятельность в стране.
Обозреватель напомнил, что в Польше задерживали граждан в связи с подозрениями в шпионаже в пользу России. В частности, обвинение в шпионаже было предъявлено «железнодорожным энтузиастам», фотографировавшим составы, критикам поддержки Украины, хоккеисту Максиму Сергееву и многим другим гражданам.
Пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Станислав Жарин в марте сообщил, что в республике задержали трёх человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Им всем предъявили обвинения в шпионаже и участии в организованной преступной группе.