Варшава, 12 июля, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Мнимая угроза российского шпионажа заставляет Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши действовать сюрреалистично. Об этом 11 июля сообщает издание Myśl Polska.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Польши

«Хоть сюрреализм действий ABW налицо, <…> последствия самые серьезные и реальные. Истерия «русские под каждой кроватью» — это не просто предвыборная уловка или дымовая завеса для отсутствия реальных успехов нынешней команды», — пояснил обозреватель издания Конрад Рекас.

По словам журналиста, меры, направленные польским правительством на борьбу с «российским шпионажем», на самом деле являются попыткой Польши превратить свои территории в зону, где не действует общемировое право. Рекас пояснил, что «неосознанный шпионаж», формула которого введена в Уголовный кодекс Польши, — это репрессивная норма, направленная против попыток вести оппозиционную деятельность в стране.

Обозреватель напомнил, что в Польше задерживали граждан в связи с подозрениями в шпионаже в пользу России. В частности, обвинение в шпионаже было предъявлено «железнодорожным энтузиастам», фотографировавшим составы, критикам поддержки Украины, хоккеисту Максиму Сергееву и многим другим гражданам.

Пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Станислав Жарин в марте сообщил, что в республике задержали трёх человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Им всем предъявили обвинения в шпионаже и участии в организованной преступной группе.