Варшава, 10 июля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. В Польше гражданина Украины задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом заявили в пресс-службе министра, координирующего работу спецслужб республики, Мариуша Каминьского, сообщило агентство PAP.

Известия/Александр Казаков

«Агентство внутренней безопасности задержало ещё одного члена шпионской сети, работающего на российскую разведку… Подозреваемый вёл наблюдение за военными объектами и морскими портами», ― написал в Twitter министр внутренних дел Каминьский.

По данным спецслужб, украинца, который находился в Польше с 2019 года, задержали 21 июня. Уточняется, что он стал 15-м человеком, которому предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, связанной с ведением шпионской деятельности.

По представлению прокурора задержанного арестовали на три месяца. По законам Польши ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

«Уже скоро возможны очередные задержания», ― написал в Twitter генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин сообщил, что в республике задержали трёх человек по подозрению в работе на спецслужбы России. Им всем предъявили обвинения в шпионаже и участии в организованной преступной группе.

В конце июня польское Агентство внутренней безопасности арестовало российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. Как уточнил генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро, россиянин играл в хоккейном клубе первой лиги и стал 14-м задержанным польскими спецслужбами по делу «о шпионской сети». По данным спецслужб, арестованный выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах в пользу зарубежной разведки.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, спортсменка Светлана Журова заявила, что арест в Польше российского хоккеиста по обвинению в шпионаже сигнализирует России и её спортсменам, что им небезопасно участвовать в международных соревнованиях и в целом находиться на территории недружественных государств.