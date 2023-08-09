Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 14:36 — ИА Регнум. За медицинской помощью после взрыва на складе на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде обратились 52 человека. Об этом 9 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Софья Сандурская/ТАСС

Ранее сообщалось о 43 пострадавших, которым потребовалась помощь медиков.

«У кого-то лёгкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто шок», — сказал Ворьбьёв в эфире канала «Россия 24».

В реанимации находятся шесть человек, за жизнь двоих борются врачи, ещё восемь лежат в стационаре.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа на территории оптико-механического завода. Инцидент произошёл на территории оптико-механического завода. На месте взрыва образовалось облако в виде огромного гриба, которое было видно за несколько километров от места ЧП. Взрыв был такой силы, что во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла.

По данным администрации Сергиево-Посадского городского округа, от взрыва повреждения получили четыре социальных учреждения: спорткомплекс «Луч», две школы ― №19 и 21, здание Сергиево-Посадского колледжа, а также почти 20 многоквартирных домов.

На заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса.

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль разбирательство по инциденту со взрывом на Загорском оптико-механическом заводе. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований технической безопасности.

На месте взрыва работает оперативный штаб, на территорию завода продолжают прибывать пожарные расчёты, включая дополнительные силы из соседних городов. Под завалами, образовавшимися на месте взрыва в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде, могут находиться люди.

По последним данным, количество пострадавших в результате взрыва достигло 45 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что версия об атаке беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) взорвавшегося ангара в Сергиевом Посаде не подтвердилась. Ранее сообщалось, что по зданию ударил беспилотник.