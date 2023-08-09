Москва, 9 августа, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вступление Финляндии, а в перспективе и Швеции в НАТО является серьёзным дестабилизирующим фактором. В среду, 9 августа, глава Минобороны указал на опасность потенциального размещения в Финляндии ударных вооружений альянса, способных поражать критически важные объекты России.

«На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности России возросли кратно. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России», — заявил Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

На заседании министр также заявил, что рядом с границами России и Белоруссии находятся около 360 тыс. военных НАТО, а численность формирований внерегиональных стран блока выросла в 2,5 раза. Шойгу подчеркнул, что угрозы безопасности России требуют своевременного реагирования, и указал, что большой риск представляет милитаризация Польши, ставшей главным инструментом антироссийской политики США.