Москва, 4 апреля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Москва предпримет ответные шаги в связи с вступлением Финляндии в НАТО. Об этом 4 апреля сообщает МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

«Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что после включения Финляндии в НАТО длина общей границы России со странами альянса выросла более чем в два раза, что является кардинальным изменением обстановки в Северо-Европейском регионе.

Отмечается, что после того как во Второй мировой войне Финляндия приняла участие на стороне фашистской Германии, в Хельсинки выбрали мудрую и прагматичную политику неприсоединения, но вступление в НАТО стало отказом от «самоидентичности и какой-либо самостоятельности» республики.

«Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях», — подчеркнули в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Финляндии сообщили о завершении процесса вхождения страны в НАТО. 4 апреля в штаб-квартире альянса в Брюсселе пройдёт официальная церемония с участием финского президента Саули Ниинистё. Там будет поднят флаг Финляндии, страна официально станет 31-м членом альянса.