Москва, 7 апреля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Россия по достоинству оценит решение Финляндии не размещать на своей территории иностранный военный контингент после вступления в Североатлантический альянс (НАТО), как это было сделано в своё время Норвегией. Такое мнение 7 апреля высказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Карелии Владимир Чижов.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Как отметил Чижов, слова которого приводит ТАСС, у России нет конфликта с Финляндией, которая может выйти из состава альянса и также может оговорить условия своего нахождения в НАТО.

«У Норвегии было одностороннее обязательство, взятое на себя, — определенные северные параллели, не проводить за ними никаких натовских маневров и вообще не допускать иностранного военного присутствия на норвежской территории. Если Финляндия возьмёт на себя подобные обязательства, будучи членом НАТО, то это будет по достоинству воспринято российской стороной», — сказал он.

Первый зампред комитета Совфеда указал, что Россия будет готовить ответные шаги на реальные действия, а не на заявления, и уточнил, что основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года, предполагающий неразмещение на территории новых членов альянса ядерного оружия и существенных боевых сил на постоянной основе, продолжает действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО создаёт угрозы для России. Поэтому Москва примет меры по укреплению системы безопасности.

4 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в штаб-квартире НАТО передал главе Госдепа США Энтони Блинкену документ о присоединении страны к альянсу. В штаб-квартире альянса был поднят ещё один флаг — финский.