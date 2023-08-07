* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 7 августа, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Министерство юстиции включило филиалы телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в России иностранным агентом) в Латвии и Нидерландах в перечень нежелательных организаций. Об этом 7 августа сообщается на сайте ведомства.

Евгений Биятов/ РИА Новости

«TVR Studios B. V., Королевство Нидерландов; SIA TV Rain («ТВ Дождь»), Латвийская Республика», — уточняется в сообщении.

В Минюсте отметили, что организации включили в перечень в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека» и на основании решения первого заместителя генерального прокурора России.

Обе организации основала Наталья Синдеева (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом). До этого в ведомстве отметили, что организации распространяют материалы экстремистских и террористических организаций, а финансирует их признанный иноагентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober (юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерланды, иностранное СМИ, выполняющие функции иноагента). Генпрокуратура заявила, что зарубежные юрлица «Дождя» дискредитируют органы госвласти России и распространяют недостоверные сведения о специальной военной операции на Украине и совершают иные противозаконные в России действия.

Как сообщало ИА Регнум, «Дождь» и интернет-издание «Важные истории» (Istories Fonds, СМИ, признанное в России иностранным агентом) включили в реестр иностранных агентов 20 августа 2021 года. Позднее это прокомментировали в Кремле: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минюст не согласовывает с администрацией президента решения о включении того или иного СМИ, в данном случае телеканала «Дождь», в перечень иноагентов. В самом ведомстве пояснили, что признали «Дождь» иноагентом из-за финансирования из-за рубежа. В Минюсте уточнили, что телеканал ежеквартально представлял уведомления о получении средств из иностранных источников.