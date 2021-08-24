Москва, 24 августа, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Телеканал «Дождь» (СМИ — иностранный агент) включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих в России функции иностранного агента, из-за его финансирования из-за рубежа, сообщили 24 августа в пресс-службе Минюста РФ.

Minjust.gov.ru Министерство юстиции Российской Федерации

Телеканал ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников, согласно которым он «получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более €130 тыс.».

Есть также данные, что этот телеканал получал опосредованное иностранное финансирование через российские фонды.

«Кроме того, данная организация систематически осуществляет распространение материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, получая при этом иностранное финансирование», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Дождь» (СМИ — иностранный агент) четыре дня назад, 20 августа, был включён Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов.