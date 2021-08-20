Москва, 20 августа, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Телеканал «Дождь» (СМИ — иностранный агент) и интернет-издание «Важные истории» (Istories Fonds, СМИ — иностранный агент) включены Минюстом РФ в реестр СМИ-иностранных агентов.

Tvrain.ru Логотип телеканала «Дождь»

Также в реестр добавлены шесть журналистов «Важных историй»: главред Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун и три автора — Дмитрий Великовский, Ирина Долинина и Алеся Мароховская.

Напомним, Анин в конце июля, комментируя инициативу внести интернет-издание в список иноагентов, заявил, что у «Важных историй» «нет иностранных учредителей», но что его «не страшит статус иностранного агента».