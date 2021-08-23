В Кремле прокомментировали признание телеканала «Дождь» СМИ-иноагентом
Москва, 23 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ не согласовывает с администрацией президента РФ решения о включении того или иного СМИ, в данном случае телеканала «Дождь» (СМИ — иностранный агент), в перечень иноагентов. Об это 23 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков добавил, что в этой ситуации Минюст РФ выполняет свои функции.
Также пресс-секретарь президента РФ напомнил, что включение СМИ в перечень иноагентов не означает запрет на работу журналистов.
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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе телеканал «Дождь» (СМИ — иностранный агент) был включён Минюстом РФ в реестр СМИ-иностранных агентов. В тот же список попало интернет-издание «Важные истории» (Istories Fonds, СМИ — иностранный агент), а также шесть его журналистов.