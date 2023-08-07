Москва, 7 августа, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не обращается к украинским властям с предложениями о начале мирных переговоров с Россией, так как понимает, где на самом деле принимают такие решения. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 августа заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее появилась информация о том, что на предстоящей встрече с президентом России президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит посредничество в урегулировании украинского кризиса.

«Образ дипломата-миротворца очень выгоден Эрдогану — он даёт преимущества для внешнеполитических связей. Турецкий президент хотел бы развивать экономическое сотрудничество как с Россией, так и с Западом. Во главу угла Эрдоган ставит национальные интересы Турции, от этого он и отталкивается в своей международной политике», — сказал Белик.

По его словам, Анкаре не выгодно портить отношения с Россией в угоду Западу, поскольку в этом случае нельзя будет избежать сложностей и для позиций самого Эрдогана, и для страны в целом.

При этом с соответствующими предложениями о мире к киевской стороне турецкий лидер не обращается ввиду того, что понимает, где и кто принимает решения относительно украинского конфликта.

«От украинского конфликта испытывают сложности большое количество стран, в том числе и Турция. Но от кого бы ни звучали предложения о мирных переговорах, позиция нашей страны и наши требования известны. Поэтому и для подхода к мирному урегулированию ситуации должна быть создана соответствующая основа со стороны всех участников процесса», — резюмировал парламентарий.

Ранее ИА Регнум сообщало, Эрдоган заявил, что Турция выступает за скорейшее прекращение огня на Украине, поскольку в этом конфликте «не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших». Кроме того, в администрации турецкого президента уверены, что Эрдоган — это единственный мировой лидер, который пользуются доверием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Комментируя эту ситуацию, политолог Денис Денисов заметил, что в Турции хорошо понимают, на каких позициях стоит Киев, и поэтому есть надежда на то, что от Анкары могут последовать вполне адекватные предложения. В первую очередь для российской стороны.

По мнению депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева, если Эрдоган действительно надеется добиться мирного урегулирования украинского кризиса, то он должен сначала поговорить с украинским лидером. Депутат подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, но подчеркивала, что участвует в них, когда они несут рациональную пользу.