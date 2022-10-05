Москва, 5 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Убытки от энергокризиса предстоит подсчитывать не только в ЕС, но и во всех макроэкономических регионах мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор КСО и коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Цены на энергоносители уже взлетели почти на 80% по сравнению с прошлым годом, а реальные закупочные цена на газ выросли на 250% год к году, то есть в 3,5 раза.

Политика протекционизма, лоббизма, экономического давления и ядерная энергетика не уберегли в первую очередь страны ЕС. Затраты на преодоление кризиса в ЕС будут гораздо выше 1 трлн евро.

Негативный эффект от неуправляемого скатывания экономики подопечных Брюсселя в бездну еще предстоит оценить. Евро девальвируется, инфляция уже превысила 10%, место российских поставщиков нефти и газа никто достойно занять не сможет.

ЕС продолжит жить в условиях очень ограниченного предложения энергоресурсов со стороны Норвегии, США и поставщиков из Ближнего Востока. Причем проблемы с поставками энергоресурсов в Западной Европе только начинаются.

Происходящие изменения значат отсутствие надежды на сохранение передовых энергоемких производств в ЕС, включая машиностроение, нефтехимию, майнинг и блокчейн-вычисления.

Долги западных энергетических компаний могут вырасти втрое к середине 2023 года. Будут ли их выкупать правительства стран ЕС — очень большой вопрос. На этом фоне социальная напряженность будет расти катастрофически», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, смягчение последствий энергокризиса может обойтись странам Евросоюза в сумму до €1,6 трлн.

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