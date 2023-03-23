Франкфурт-на-Майне, Европа, 28 июня, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Европейским банкам, работающим в России, стоит ускорить уход с российского рынка. Такую рекомендацию кредитным организациям дал Европейский центральный банк (ЕЦБ). Об этом сообщил глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа, написало Bloomberg.

Известия/Павел Бедняков

В письме членам Европарламента он добавил, что ЕЦБ призвал работающие в России банки Европы принять чёткие дорожные карты по выходу из российского бизнеса, а также регулярно отчитываться о предпринимаемых действиях.

«Я неоднократно и публично выражал обеспокоенность по поводу разочаровывающе незначительного прогресса, достигнутого банками в снижении рисков, вытекающих из продолжающихся операций на российском рынке», — указал в обращении Энриа.

Глава наблюдательного совета ЕЦБ отметил, что в прошлом году европейские кредитные организации сократили присутствие на российском рынке на 37%. Однако такой показатель он считает недостаточным.

По совместной оценке Bloomberg и JPMorgan, в первом квартале 2023 года банки ЕС имели в зоне риска в России капитал размером €45 млрд. Наибольшая доля в этой сумме принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI) с показателем более чем €20 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов заявил, что в ближайшие три года российский рынок могут покинуть примерно 50 банков. Эксперт пояснил, что причины и вероятность такого исхода во многом определяются типами банков. Он условно выделил три группы таких организаций ― иностранные банки, небольшие и кредитные организации и банки, входящие в более крупные объединения, владельцы которых решатся на сокращение расходов.

Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили считает, что если из России уйдут до полусотни кредитных организаций, то для российского потребителя банковских услуг это не будет иметь негативных последствий, потому что действующие стандарты заданы на очень высоком уровне.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что процедура ухода банков из России усложнится из-за юридических тонкостей и стоимости продажи бизнеса, что может повлиять на окончательные решения иностранных кредитных организаций.