Лондон, 7 августа, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Отчётность крупнейших европейских компаний на российском рынке с начала спецоперации на Украине оказалась убыточна, написала британская газета The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Рынок

За полтора года с начала специальной военной операции на Украине 176 компаний Европы столкнулись со связанными с обменным курсом расходами, обесцениванием активов, а также разовыми издержками, вызванными продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса. Прямые потери с февраля 2022 года составили не менее €100 млрд, говорится в статье.

При анализе не учитывались повышенная стоимость энергоресурсов, другой продукции из-за спецоперации и антироссийские санкции Запада.

Эксперты газеты считают, что на фоне передачи иностранными владельцами доли в российской структуре европейский бизнес столкнётся с ещё большими потерями.

Киевская школа экономики отметила, что в России осталась работать половина из 1,9 тыс. европейских компаний.

Наибольшие убытки после ухода с российского рынка терпят нефтегазовые компании. В частности, общие потери BP, Shell и TotalEnergies составили €40,6 млрд. Однако из-за глобального роста цен на энергоресурсы предприятия не испытали финансовых трудностей.

Компании в сфере промышленности потеряли в России €13,6 млрд, банки зафиксировали списания и другие расходы на сумму €17,5 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, Украина внесла компанию по производству бытовой химии и продуктов Unilever в список «спонсоров войны» из-за отказа компании уйти с российского рынка. Кроме того, Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило в список такие иностранные компании, которые продолжают работать на российском рынке, как Procter & Gamble, Leroy Merlin, Bonduelle, Yves Rocher, Auchan Holding и Metro AG.

ЕЦБ призвал работающие в России банки Европы принять чёткие дорожные карты по выходу из российского бизнеса, а также регулярно отчитываться о предпринимаемых действиях. В 2022 году европейские кредитные организации сократили присутствие на российском рынке на 37%, однако такой показатель в ЕЦБ считают недостаточным.