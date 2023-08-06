Геническ, Херсонская область, 6 августа, 2023, 15:53 — ИА Регнум. ВСУ 6 августа обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ (Херсонская область) с Арабатской стрелкой, было выпущено 12 ракет, один мирный житель получил ранения, был перебит газопровод, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО. Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилёта. Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Врио губернатора отметил, что военного значения мост не имеет, но киевский режим, перешедший к государственному терроризму, подло бьёт по гражданской инфраструктуре, чтобы нарушить мирную жизнь людей.

«Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным — они невелики и будут устранены быстро», — добавил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум ранее, вечером 5 августа ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по центру Донецка. Почти полностью сгорел первый корпус университета экономики и торговли. Пожар удалось потушить только к утру 6 августа.

В течение суток 5 августа ВСУ обстреляли восемь сёл и посёлков Белгородской области, сообщил ранее глава региона Вячеслав Гладков. При обстрелах использовалась артиллерия, гранатомёты и миномёты. Удары были нанесены в том числе по Мурому и Новой Таволжанке.

В экстренных службах Херсонской области утром 6 августа сообщили, что два мирных жителя села Горностаевка погибли в результате обстрела со стороны ВСУ. Киевская армия выпустила по селу 14 снарядов. Также обстрелам подверглась гражданская инфраструктура в Новой Каховке, Каховке, Солонцах и Алешках.