Геническ, Херсонская область, 6 августа, 2023, 16:08 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и посёлку Чонгар, мост получил повреждения, сообщил 6 августа врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Врио губернатора Херсонской области/ТАСС

«Киевские террористы обстреляли натовскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и посёлок Чонгар. Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима — попадание в поселковую школу», — написал врио губернатора в своём Telegram-канале.

Чонгарский мост соединяет Херсонскую область и Крым. Сальдо отметил, что транспортное сообщение с полуостровом осуществляется через Чаплинку и Армянск, и попросил автомобилистов учесть это при планировании поездок.

Ранее врио губернатора Херсонской области сообщил также о ракетном ударе со стороны ВСУ по мосту через пролив Тонкий, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой. Один мирный житель получил ранения. Также был перебит газопровод, 20 тысяч жителей Геническа остались без газоснабжения. Масштаб повреждений уточняется, по предварительным данным, он невелик, добавил Сальдо.

Ранее 6 августа в Министерстве обороны РФ сообщили о нанесении удара высокоточным оружием по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях, в том числе по военному аэродрому в Староконстантинове. Ранее российские и украинские СМИ сообщали, что на этом аэродроме размещались склады ракет Storm Shadow.

29 июля Сальдо заявил, что ВСУ предприняли попытку уничтожить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом ракетами Storm Shadow. В ходе атаки было выпущено 12 ракет, но все они были сбиты средствами ПВО России.