Херсон, 29 июля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска предприняли попытку уничтожить железную дорогу между регионом и Крымом ракетами Storm Shadow. Об этом он сообщил 29 июля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Все ракеты сбиты нашей ПВО», — написал он.

Сальдо отметил, что обломки одной из ракет незначительно повредили будку обходчика и контактную линию, но все повреждения уже устранили. Врио главы региона указал, что ВСУ вновь использовали тактику обстрела гражданской инфраструктуры и специально устроили очередную провокацию прямо перед открытием железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ФСБ задержала в Мелитополе украинских диверсантов, совершивших покушения на должностных лиц и готовивших подрыв на железной дороге в Запорожской области. Диверсионную группу создали для совершения террористических актов на территории региона. Уточняется, что террористов задержали при изъятии из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях.