Москва, 6 августа, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 6 августа нанесли удар высокоточным оружием по авиабазам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Хмельницкой и Ровенской областях, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, цель удара Вооружённых сил (ВС) России достигнута, все назначенные объекты поражены.

«Сегодня ночью Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населённых пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области», — информировал он.

Конашенков подчеркнул, что цель удара достигнута и все назначенные объекты были поражены.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 августа взрывы прогремели в столице Украины — Киеве, а также в Житомирской и Хмельницкой областях. На всей территории Украины третий раз за день объявлялась воздушная тревога.

По информации издания «Страна. ua», произошло несколько детонаций в районе военного аэродрома в Староконстантинове. Ранее российские и украинские СМИ сообщали, что на этом аэродроме находятся склады британских крылатых ракет Storm Shadow.