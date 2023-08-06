Донецк, 6 августа, 2023, 14:48 — ИА Регнум. В Донецком университете экономики и торговли во время пожара, который начался после обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, сгорели документы приёмной комиссии и дипломы выпускников, сообщили 6 августа в Министерстве образования и науки.

МЧС России

Пожар уничтожил первый корпус университета, где располагались администрация вуза, учебная часть, приёмная комиссия, конференц-зал, профкомы, медиацентр и музей, отметили в ведомстве.

«Дипломы выпускников этого года, все документы приемной комиссии, серверы, компьютерные классы сгорели. Утраченные в пожаре дипломы о высшем образовании будут восстановлены — Минобрнауки России со своей стороны будет этому содействовать», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Студентам и преподавателям будет оказана и вся иная необходимая помощь, отметили также в Минобрнауки. Пострадавших в результате пожара в здании университета не было. Учебный год в вузах Донецкой Народной Республики начнётся в дистанционном формате.

Как сообщало ИА Регнум ранее, вечером 5 августа ВСУ начали обстреливать центр Донецка кассетными боеприпасами. В здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского после попадания взрывоопасного предмета начался пожар. Он был ликвидирован лишь утром 6 августа.