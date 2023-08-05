Донецк, 5 августа, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк. В результате произошёл пожар в здании первого корпуса университета экономики и торговли, сообщил 5 августа мэр города Алексей Кулемзин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В результате очередного обстрела Донецка горит здание первого корпуса университета экономики и торговли. МЧС работает на месте. По предварительной информации укронацисты использовали кассетные боеприпасы», — написал глава горадминистрации в своём Telegram-канале.

Пожар после обстрела начался около 22:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 августа в Донецке прозвучала серия взрывов. Известно, что в Донецке работала система ПВО. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что в 22:05 мск ВСУ нанесли удар по центру Донецка с применением кассетных боеприпасов.