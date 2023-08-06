Донецк, 6 августа, 2023, 11:40 — ИА Регнум. В Донецком национальном университете экономики и торговли им. М. Туган-Барановского огнеборцы ликвидировали открытое горение, возникшее после обстрела ВСУ Украины кассетными боеприпасами. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба МЧС России.

МЧС России

«МЧС России ликвидировали открытое горение в Донецком национальном университете экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас спасатели ведут проливку и разбирают конструкции.

Согласно данным главы администрации Донецка Алексея Кулемзина, в результате утреннего обстрела Куйбышевского района со стороны ВСУ здание ДК «Смолянка» получило осколочное повреждение кровли и остекления, кроме этого, было повреждено остекление, фасад, ворота частного дома, а также две машины.

Как передавало ИА Регнум, о пожаре в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского стало известно в 22:20 мск 5 августа. Возгорание произошло после попадания взрывоопасного предмета.

Обстрел кассетными боеприпасами Донецка киевскими боевиками продолжается с вечера 5 августа. Поздним вечером 5 августа в Донецке прозвучала серия взрывов. В 22:05 мск ВСУ нанесли удар по центру города с применением кассетных боеприпасов.