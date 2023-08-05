Москва, 5 августа, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Средства ПВО в течение суток перехватили восемь реактивных снарядов HIMARS, а также уничтожили 22 украинских беспилотника, сообщил 5 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сообщил он.

Кроме того, по данным Минобороны, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Ольшана Харьковской области, Меловатка Луганской Народной Республики (ЛНР), Белогоровка, Семигорье, Зайцево, Спорное, Берестовое Донецкой Народной Республики (ДНР), Чапаевка, Чистополье, Токмак, Тарасовка, Новозлатополь Запорожской области, Малая Лепетиха и Голая Пристань Херсонской области.

Днём ранее Конашенков сообщал, что средствами ПВО были перехвачены 11 HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, были уничтожены 38 беспилотников ВСУ.

Также 5 августа российские военные уничтожили склад боеприпасов и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей ВСУ.