Москва, 5 августа, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей ВСУ, сообщили 5 августа в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе населённого пункта Рогань Харьковской области поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики был уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ.

Также средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России успешно отразили десять атак ВСУ на донецком направлении, в том числе у Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки.