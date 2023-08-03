Москва, 3 августа, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Средства ПВО России за сутки уничтожили 38 украинских беспилотников, сообщил 3 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он уточнил, что беспилотники были уничтожены в районах населённых пунктов Нововодяное, Рубежное, Николаевка, Приволье Луганской Народной Республики (ЛНР), Докучаевск, Спорное, Кременец, Берестовое, Евгеновка, Володино Донецкой Народной Республики (ДНР), Широкое и Любимовка Запорожской области.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша информировал о шести сбитых на юго-западе области украинских беспилотниках. БПЛА пытались пролететь над областью. Позднее он заявил ещё об одной атаке на область. «На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит ещё один беспилотник», — заявил Шапша.

Минобороны России подтвердило информацию, что средства ПВО ночью пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотников на Калужскую область.

Кроме того, за последние дни ВСУ несколько раз пытались атаковать объекты в Москве и Московской области с применением беспилотников. В ночь на 1 августа, по данным Минобороны, два украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Подмосковья. Третий БПЛА, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, упал на территорию комплекса нежилых зданий «Москва-Сити» и причинил незначительные повреждения. Пострадавших не было.