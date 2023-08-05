Москва, 5 августа, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Танкер «Сиг» в результате атаки в ночь на 5 августа, предположительно, морского дрона, в Керченском проливе получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

NASA Керченский пролив

Сообщение о ЧП на южном подходе к Керченскому проливу поступило оперативному дежурному в 00:28. Атака была совершена в 00:20. Никто из 11 членов экипажа не пострадал.

К танкеру были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» — СБС «Меркурий» и НИС «Импульс».

Экипаж повреждённого танкера справился с остановкой поступления в машинное отделение воды. Угрозы затопления судна нет.

«По состоянию на 04:00 ведется подготовка к откачке кормовых балластных танков АС и установке пластыря», — уточнили в Росморречфлоте.

Как сообщало ИА Регнум, изначально громкие звуки в Керченском проливе связали с атакой на Крымский мост. Советник главы Крыма Олег Крючков не подтвердил распространяемую в соцсетях информацию о взрывах в районе Крымского моста. Он заверил, что громкие звуки, которые слышали жители Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели. На объекте объявлялась угроза атаки и полностью перекрывалось движение автотранспорта.

В ночь на 4 августа ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец» эффективно отработали, защищая Новороссийск, и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров ВСУ.

Также 4 августа киевский режим направил 13 беспилотных летательных аппаратов в Крым, чтобы совершить террористическую атаку. Все они сбиты или подавлены средствами ПВО и РЭБ.