Вашингтон, 26 июля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Украина ежемесячно теряет в боях от тысячи до десяти тысяч беспилотников, сообщила 26 июля газета Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

Министр цифровой трансформации и вице-премьер Украины Михаил Фёдоров рассказал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) ежемесячно теряют в боевых действиях до тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Другие подсчёты говорят об уровне потерь в 10 тысяч в месяц, что подталкивает Киев к поиску путей увеличения производства», — отмечают авторы издания.

Фёдоров также сообщил газете, что Украина старается модернизировать дроны, используя при этом искусственный интеллект. При этом он признал, что распространение подобных технологий в военной сфере представляет угрозу для будущего.

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что в дальнейшем вкладе в производство беспилотников на Украине заинтересован бывший гендиректор Google Эрик Шмидт. Он намерен вложить миллионы долларов для расширения производства беспилотников на Украине.

Из заявления Минобороны России, сделанного 25 июля, следует, что с начала проведения специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 5258 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В апреле российские военные уничтожили в районе Харькова цех по ремонту украинских беспилотников «Стриж».

В июне президент России Владимир Путин поручил кабмину принять исчерпывающие меры для интеграции беспилотников в единое воздушное пространство. Речь, в частности, идёт о системах навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению дронов. В конце апреля российский лидер также заявил, что Росавиация должна активнее работать над цифровизацией воздушного движения, иначе придётся создавать параллельную структуру для беспилотных летательных аппаратов.

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов позитивно оценил поручение Путина по интеграции БПЛА в единое воздушное пространство. По его словам, сейчас в России не хватает именно законодательной базы, которая бы регламентировала запуск и полёт любого дрона на территории государства, а также позволила бы гармонично сосуществовать в едином пространстве беспилотникам и воздушным судам.