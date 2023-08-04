Новороссийск, Краснодарский край, 4 августа, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец» эффективно отработали, защищая Новороссийск, и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров ВСУ, сообщил 4 августа мэр города Андрей Кравченко.

Admnvrsk.ru Новороссийск

«Спасибо вам, наши воины и защитники, за охрану города-героя! Наши военнослужащие — лучшие! Гордимся!» — написал глава Новороссийска в своём Telegram-канале.

Кравченко подчеркнул, что все городские объекты жизнеобеспечения и логистики надёжно защищены. Жителей и гостей Новороссийска просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее ИА Регнум передавало, что ВСУ в ночь на 4 августа пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки двух надводных беспилотников в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала. Отгрузка нефти продолжается в штатном режиме.

Службы экстренного реагирования 4 августа зафиксировали информацию о взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако. Данные о взрывах переданы спецслужбам.