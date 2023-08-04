Москва, 4 августа, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Киевский режим направил 13 беспилотных летательных аппаратов в Крым, чтобы совершить террористическую атаку. Все они сбиты или подавлены средствами ПВО и РЭБ, сообщили 4 августа в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолётного типа по объектам на территории полуострова Крым», — говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

Десять беспилотников уничтожены средствами противовоздушной обороны, ещё три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные пресекают попытки атак ВСУ с применением беспилотников в разных регионах: в Крыму, Москве и Подмосковье, Калужской, Брянской и других областях. Так, 3 августа система ПВО обнаружила и сбила семь украинских беспилотников, пролетавших над юго-западной частью Калужской области. По данным Минобороны, аппараты были направлены противником с целью террористической атаки.

В Белгородской области поздним вечером 2 августа был сбит беспилотник самолётного типа, выпущенный ВСУ.

Деловой центр «Москва-Сити» подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов 30 июля. В результате были незначительно повреждены фасады двух офисных высотных зданий. Попытка атаки повторилась в ночь на 1 августа с применением трёх БПЛА. Два из них были сбиты в Подмосковье, третий, подавленный средствами РЭБ, упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев рассказал ИА Регнум, что современные средства обнаружения и уничтожения воздушных целей не в полной мере адаптированы к борьбе с БПЛА. По его оценке, массовый запуск дронов становится серьёзной проблемой для современных систем ПВО — они разрабатывались для решения иных задач. Для эффективного противодействия БПЛА, отметил эксперт, нужны современные специализированные оптико-электронные средства обнаружения, которые одновременно будут объединять акустические и радиолокационные средства.