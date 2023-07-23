Москва, 24 июля, 2023, 01:33 — ИА Регнум. Ни одна из договорённостей в рамках зерновой сделки перед Россией не была выполнена. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», которая опубликована 24 июля на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Ни одно из условий «сделки», касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. Из 262 тыс. тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. в Кению», — говорится в статье.

По словам Путина, остальная часть продукции остаётся в руках недобросовестных европейцев, хотя акция сугубо гуманитарная, никакие санкции её не должны в принципе касаться. Продолжение зерновой сделки не оправдывает её гуманитарное предназначение и не имеет никакого смысла. Россия с 18 июля завершила участие в зерновой сделке. Украинское зерно может быть замещено российской стороной как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, добавил Путин.

Президент подчеркнул, что санкции не повлияют на дальнейшую организацию поставок на африканский континент зерна, продовольствия, удобрений и другой продукции. Российско-африканские связи будут динамично развиваться, сказал Путин. При этом Россия готова налаживать взаимовыгодные отношения по линии Евразийского экономического союза, а также активизировать сотрудничество и с другими региональными объединениями континента.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках зерновой сделки с украинской территории почти за год было экспортировано 32,8 млн тонн грузов, говорится в статье президента России Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Более 70% от всего экспортного объёма поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, а на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объёма — меньше одного млн тонн, указал Путин.

Для России продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, не имеет смысла. Стране нужны не обещания, а действия, сказал 19 июля президент РФ Владимир Путин. Россия сможет возобновить своё участие в зерновой сделке только после выполнения заявленных ею условий.

На заседании Совета Безопасности ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Западу необходимо выполнить семь требований России для возвращения в зерновую сделку.

Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки из-за того, что ни одно из данных РФ годом ранее обещаний так и не было выполнено. Одновременно Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в данном коридоре в Чёрном море.